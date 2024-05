POL-BO: Zwei Leichtverletzte und fünf beschädigte Fahrzeuge nach Alleinunfall in Bochum-Langendreer

Witten (ots) - Zwei Einbrecher sind am frühen Mittwochmorgen, 15. Mai, in eine Tanzbar in Witten eingebrochen und entwendeten zahlreiche Getränke. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 5.30 Uhr verschafften sich zwei Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Lokal an der Ardeystraße 42. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie diverse Getränke und flüchteten. So werden ...

