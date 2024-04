Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Weidaer Kleingartenanlage

Greiz (ots)

Weida. In der Zeit vom 10.04. bis hin zu den 13.04.2024 brach ein bisweilen unbekannter Täter in eine Gartenlaube, in der Kleingartenanlage "Nelkenquetsche" in Weida ein und entwendete aus dieser Werkzeuge. Um in diese Gartenlaube zu gelangen brach der Täter zunächst in den, auf dem Grundstück befindlichen Geräteschuppen ein und entwendete dort Werkzeuge, mit welchen dieser vermutlich die Tür zu der eigentlichen Gartenlaube einschlug und in der Folge in diese eindrang und nach potenziellen Beutegut durchsuchte. Die Polizeiinspektion Greiz führte vor Ort die Tatortarbeit durch und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls ein. <MS>

