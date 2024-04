Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Natursteinfirma in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. In der Nacht vom 11.04. auf den 12.04.2024 brachen bislang unbekannte Täter in die Firma "Schwarz-Naturstein" in Greiz ein, in dem diese ein Fenster aufhebelten, die Scheibe zerschlugen und sich zutritt zu den Lagerräumen verschafften. Aus den Lagerräumlichkeiten entwendeten die Täter Werkzeuge und eine Kunstrasenpflegemaschine in einem Wert von ca. 3.700,- Euro. Weiterhin verwüsteten die Einbrecher Teile der Räumlichkeiten und zerbrachen einen Grabstein und übergossen diverse Rohsteintafeln und den Boden mit Öl. Ob die Täter versuchten dieses anzuzünden kann nach derzeitigen Erkenntnisstand nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt entstand neben dem Entwendungsschaden ein Sachschaden in Höhe von knapp 15.000,- Euro. Die Polizeiinspektion Greiz hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und bittet daher um Zeugenhinweise unter Tel.: 03661 6210 Bezugsnummer: 0093788/2024. <MS>

