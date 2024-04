LPI-G: Verstopfter Kaminabzug

Gera (ots) - Gera: Das es zu einem Brand im Waldbereich des Falkenweges bzw. Am Ferberturm in Gera bekommen sei, meldeten gestern Abend (11.04.2024), kurz vor 18:30 Uhr Zeugen der Rettungsleitstelle, so dass Feuerwehr und Polizei unverzüglich ausrückten. Zum Glück konnten durch den Löscheinsatz der Feuerwehr Schlimmeres verhindert werden. Gebrannt hatte ein abgestorbener Baum, welcher offenbar in Brand gesetzt wurde. Die Polizei (Tel. 0365 / 829 - 0) ermittelt nun ...

