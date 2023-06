Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es gestern Abend in der Friedensallee in Ichtershausen. In einem dort befindlichen Wohn- und Geschäftshaus kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Brandentwicklung. Die Hausbewohner wurden evakuiert, die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf 100.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand blieben alle Personen unverletzt. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. (jd)

