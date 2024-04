Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Verletzten auf der B92 Weida

Greiz (ots)

Weida. Am 11.04.2024 gegen 17:10 Uhr ereignete sich am Ortsausgang Weida auf der B92 ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei PKW`s. Eine 18-jährige PKW Fahrerin befuhr dabei die B92 aus Richtung Weida in Richtung Gera. Am Abzweig Wünschendorf wollte ein 65-jähriger PKW Fahrer die B92 überqueren in Richtung Köckritz und übersah die vorfahrtsberechtigte PKW Fahrerin. Infolge kollidierten beide PKW, wobei sich das Fahrzeug der 18-jährigen überschlug. Beide Fahrzeugführer mussten ins Klinikum nach Gera verbracht werden und an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. <BF>

