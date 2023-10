Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeidirektion Göttingen begrüßt 142 neue Kolleginnen und Kollegen

Göttingen (ots)

Die Polizeidirektion Göttingen hat zum 1. Oktober ihre neuen Mitarbeitenden begrüßt. Die insgesamt 142 neuen Kolleginnen und Kollegen werden ihren Dienst künftig in allen fünf Polizeiinspektion sowie der Zentralen Kriminalinspektion und dem Behördenstab in den verschiedensten Aufgabenbereichen versehen. Die "Neuen" ergänzen die Organisationsbereiche unter anderem in den Einsatz- und Streifen- sowie Ermittlungsdiensten, im Bereich der Wirtschaftsverwaltung oder als IT-Experten, sodass flächendeckend die gesamte Behörde von ihnen profitiert. Unter den 142 neuen Mitarbeitenden sind 114 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, die zum Teil Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums an der Polizeiakademie Niedersachsen sind oder aus anderen Behörden des Landes in die Polizeidirektion Göttingen versetzt werden, sowie 28 Tarifbeschäftigte mit vielfältigen abgeschlossenen Studien oder Ausbildungen, die ihren Dienst seit April in der Polizeidirektion Göttingen angetreten haben.

"Wir leben in einer Zeit des Wandels und gesellschaftlicher Herausforderungen. Unsere Welt entwickelt sich rasant weiter, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir uns als Behörde kontinuierlich anpassen und weiterentwickeln, um auch in Zukunft weiterhin erfolgreich sein zu können", sagte Tanja Wulff-Bruhn, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, an die neuen Kolleginnen und Kollegen gewandt. Sie ermutigte die neuen Teammitglieder, sich diesen Veränderungen stets offen, neugierig und ohne Vorurteile zu nähern und sich aktiv in die Organisation einzubringen, um Wege zu finden, die künftigen Herausforderungen zu meistern. Abschließend bedankte sie sich bei den neuen Mitarbeitenden für ihre Entscheidung, Teil unserer Behörde zu werden und dazu beizutragen, unsere polizeilichen Aufgaben bestmöglich zu erfüllen.

Alle neuen Mitarbeitenden werden in diesen Tagen bei zentral organisierten Veranstaltungen in ihren neuen Arbeitsbereichen willkommen geheißen. Darüber hinaus haben sie vorab ein persönliches Begrüßungsvideo von der Polizeipräsidentin und vom Polizeivizepräsidenten Mathias Schröder sowie einen kleinen Schutzengel als Schlüsselanhänger erhalten, der im täglichen Dienst eine schützende Hand über die jungen Mitarbeitenden halten soll.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell