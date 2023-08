Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo/Borkenwirthe - Sättel entwendet

Borken (ots)

Tatort: Borken-Burlo, Weseker Straße;

Tatzeit: 07.08.2023, zwischen 00.00 Uhr und 06.00 Uhr;

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Borken-Burlo/Borkenwirthe mehrere Reitsättel gestohlen. Die Täter waren in den Lagerraum einer Reitanlage an der Weseker Straße gelangt. Daraus hatten sie insgesamt zwölf schwarze Sättel aus Leder entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell