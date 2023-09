POL-EL: Schüttorf - Fahrradteile demontiert - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots) - Am 21. September zwischen 7.00 Uhr und 13.00 Uhr wurden an der Hauptstraße an der dortigen Bushaltestelle Fledderstraße zwei gesicherte Fahrräder entwendet. Neben einem roten Fahrrad der Marke "Giant" wurde ein anthrazit farbenes Mountainbike der Marke "Ghost" gestohlen. Zur selben Tatzeit wurde Am Bahnhof in Neuenhaus ein Damenrad der Marke ...

mehr