POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Verkehrsunfall mit zwei jungen Mädchen auf Elektroscootern.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24./25.07.2024) in ein Büro im Kreishaus an der Felix-Fechenbach-Straße in Detmold ein. Sie verschafften sich in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 9:30 Uhr durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang zu einem Büroraum auf der dritten Ebene. Sie durchsuchten den Raum und entwendeten ein Notebook. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

