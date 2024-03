Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frauentagskonzert des Thüringer Polizeiorchesters im Saalfelder Stadtmuseum

Am diesjährigen Frauentag, Freitag 08. März 2024, tritt das Polizeiorchester Thüringen im Saalfelder Stadtmuseum auf. In Kooperation mit der Stadt Saalfeld sowie "RSP" möchten wir Interessierte herzlich dazu einladen, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr den frühlingshaften Klängen unseres Orchesters zu lauschen. In Anbetracht des Frauentages ist der Eintritt mit keinerlei Kosten verbunden; Plätze sind verfügbar, bis der Festsaal gefüllt ist. Durch die tolle Unterstützung der Firma "RSP" wird es darüber hinaus gelingen, in Anbetracht des erfreulichen Anlasses gemeinsam anzustoßen. Einlass (kostenfrei): Ab 12.30 Uhr, Dauer: 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr, Örtlichkeit: Saalfelder Stadtmuseum, Münzplatz 5 in 07318 Saalfeld. Es wird auf die vorhandenen Parkmöglichkeiten im Bereich der Innenstadt verwiesen.

