Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Schleiz (ots)

Am Montag, gegen 22.15 Uhr, wurde der 29-jährige Fahrer eines Pedelec in Schleiz in der Poststraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit dem Mann durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,0 Promille. Der durchgeführte Drogenvortest verlief ebenfalls positiv auf Cannabis. Es erfolgte die Blutentnahme.

