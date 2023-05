Polizei Hagen

POL-HA: 60-jähriger Randalierer löst mehrere Polizeieinsätze an Kiosk aus und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Dienstagabend (15.05.2023) in der Innenstadt einen 60-jährigen Randalierer in Gewahrsam, der zuvor zwei Polizeieinsätze an einem Kiosk auslöste. Bereits am späten Nachmittag erschien der Mann an dem Geschäft in der Bahnhofstraße und sprach Beleidigungen sowie Bedrohungen gegen den 38-Jährigen Besitzer aus. Bei diesem Einsatz leiteten Polizeibeamte ein Strafverfahren ein und erteilten dem 60-Jährigen einen Platzverweis. Gegen 19.00 Uhr kehrte er Mann zu dem Kiosk zurück und griff den 38-Jährigen körperlich an. Ein Kunde alarmierte die Polizei. Die Beamten legten dem alkoholisierten Randalierer Hand-schellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Die erste Strafanzeige wurde um ein weiteres Straf-verfahren wegen der Körperverletzung ergänzt. (sen)

