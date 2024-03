Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Saalfeld (ots)

Am Freitag, gegen 13.40 Uhr, befuhr der 87-jährige Fahrer eines PKW in Saalfeld den Kreisverkehr Friedensstraße / Am Blankenburger Tor. Aus bisher unbekannter Ursache beschleunigte er sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß er zunächst gegen einen Metallpfosten und dann gegen eine Laterne. Der Mann und seine 62-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

