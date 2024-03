LPI-SLF: Entwendung eines Leichtkraftrades nach Panne

Neustadt/ Orla (ots) - Am 02.03.2024 gegen 21:00 Uhr stellten Polizeivollzugsbeamte der PI Saale-Orla in der Innenstadt von Neustadt an der Orla einen 53- jährigen Mann fest, der per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim gesucht wurde. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Schwetzingen im September 2022 wegen Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 2050,00 EUR beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe ...

