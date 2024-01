POL-CE: Missglückter Überholvorgang

Celle (ots) - Celle - Bereits am 21.01.2024 sind in den Abendstunden seitens der Stadt Celle in der Breite Straße Halteverbotsschilder aufgestellt worden. Hintergrund ist hier die bevorstehende Rodung von 55 Linden gewesen. Am Mittwochmorgen um 6 Uhr ist dann zusätzlich ein Verbot der Durchfahrt eingerichtet worden, welches durch Polizeikräfte überwacht worden ist. Am Morgen des 25.01.2024 standen noch insgesamt sechs ...

