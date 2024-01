Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eigentümer zu zwei Fahrrädern gesucht

Celle (ots)

Celle - Die Polizei Celle ist auf der Suche nach den Eigentümern von zwei Fahrrädern, welche am Morgen, gegen 06:30 Uhr, des 30.12.2023 durch die Polizei am Bahnhof sichergestellt worden sind. Die polizeilichen Ermittlungen haben bislang ergeben, dass sich zwei jugendliche Mädchen zunächst in der Discothek Inkognito aufgehalten haben. Sie haben sich von dort aus auf den Weg zum Bahnhof gemacht und offernsichtlich auf dem Weg zweier Fahrräder habhaft gemacht. Diese sind dann am Bahnhof zurückgelassen worden. Bislang liegen der Polizei keine Anzeigen wegen der entwendeten Fahrräder vor. Es handelt sich hierbei um ein neuwertiges, schwarzes, E-Bike der Marke Prophete (ohne Akku) und ein weißes Damenrad der Marke Pegasus. Die Eigentümer der Fahrräder, oder jene welche Hinweise dazu geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Celle unter 05141 277-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell