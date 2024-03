Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Dienstag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Aurich verletzt worden. Ein 54-jähriger Mann fuhr gegen 15 Uhr mit seinem Motorrad auf der Korbweidenstraße und bog nach links auf die Leerer Landstraße ab. Beim Abbiegen stürzte der 54-Jährige aus noch ungeklärter Ursache und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Aurich - Radfahrer nach Unfall geflüchtet

Ein Radfahrer ist am Dienstag nach einem Verkehrsunfall in Aurich geflüchtet. Gegen 20.45 Uhr fuhr der Fahrer eines Audi A3 auf der Marktstraße in Richtung Lilienstraße und stieß mit dem bislang unbekannten Radfahrer zusammen. Der Fahrradfahrer war aus der Norderstraße gekommen und in Richtung Marktplatz unterwegs. Es entstand Sachschaden, doch der Radfahrer flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt und trug einen schwarzen Pullover. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Norden - Unfall im Kreisverkehr

In Norden kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall. Gegen 21.40 Uhr fuhr ein 40-jähriger Ford-Fahrer in einen Kreisverkehr an der Ostermarscher Straße ein. Dabei übersah er einen 50-jährigen Hyundai-Fahrer, der sich bereits im Kreisel befand. Es kam zum Zusammenstoß. Der 55-jährige Beifahrer im Hyundai wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Großefehn - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein Autofahrer ist am Dienstag in Großefehn geflüchtet. Der Unbekannte touchierte auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße Postweg einen blauen Opel Meriva und beschädigte ihn vorne links. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von 12 Uhr bis 13 Uhr. Hinweise auf den unbekannten Autofahrer nimmt die Polizei Großefehn unter der Telefonnummer 04943 925660 entgegen.

