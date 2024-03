Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Mähroboter gestohlen

In Großheide haben unbekannte Täter übers Wochenende einen Mähroboter gestohlen. Entwendet wurde ein Rasenmäher der Marke Husqvarna samt dazugehöriger Ladestation von einem Grundstück in der Westerwieke. Die Tat ereignete sich von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Großheide unter 04936 912760.

Norden - E-Bike entwendet

Am Wochenende wurde in Norden ein E-Bike entwendet. Das braunsilberne Rad der Marke Prophete stand in einer Tiefgarage beim Jan-ten-Dornkaat-Koolmann-Platz. Der Tatzeitraum ist Samstag, 10.30 Uhr, bis Sonntag, 16.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Aurich - Trekkingrad gestohlen

Unbekannte haben am Montag in Aurich ein hochwertiges Trekkingrad entwendet. Das blauschwarze Rad der Marke Bulls wurde in der Zeit von 14.45 Uhr bis 18.45 Uhr in der Skagerrakstraße gestohlen. Hinweise auf die Täter bitte an die Polizei Aurich unter 04941 606215.

Norden - Autoreifen zerstochen

In Norden haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag alle vier Autoreifens eines Fahrzeugs zerstochen. Der graue Toyota stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Heringstraße. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 11.50 Uhr. Die Polizei Norden bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04931 9210.

