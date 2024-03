POL-AUR: Wittmund - Eingangstür mit Farbe beschmiert

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norderney - Unbekannte Frau entwendet Hund Auf Norderney ist am Montag der Diebstahl eines Hundes angezeigt worden. Die gute Nachricht vorweg: Der Terrier wurde gefunden und ist bereits wieder zurück bei seinem Frauchen. Die Polizei sucht nun aber die Frau, die den Hund in der Kaiserstraße offenbar unrechtmäßig an ...

mehr