Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Beifahrerin schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg ist am Sonntag eine 30-jährige Frau schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 14.30 Uhr eine 64-jährige Frau mit einem Opel auf der Neuen Straße in Richtung Wiesdermeerer Hauptstraße. Im Kreuzungsbereich übersah sie offenbar einen von links kommenden 31-jährigen Seat-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Die 30-jährige Beifahrerin in dem Seat wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Die Opel-Fahrerin und der Seat-Fahrer blieben augenscheinlich unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.

