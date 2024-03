Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Georgsheil - Einbruch in Lagerhalle

Aurich - Auseinandersetzung in Diskothek

Halbemond - Gullydeckel entwendet

Ihlow - Einbruch

Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland/Georgsheil - Einbruch in Lagerhalle

Unbekannte sind in eine Firmenhalle in Georgsheil eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 0 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Gewerbestraße. Entwendet wurde diverses Bootszubehör mit einem Gesamtwert im fünfstelligen Euro-Bereich. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Auseinandersetzung in Diskothek

In einer Diskothek in Aurich kam es am Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Ein 21-Jähriger und ein 22-Jährigen gerieten in der Lokalität in der Westerlooger Straße um kurz nach 4 Uhr zunächst in verbale Streitigkeiten und schlugen im weiteren Verlauf aufeinander sein. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatte der Sicherheitsdienst die Beteiligten bereits getrennt. Die Beamten fertigten entsprechende Strafanzeigen.

Halbemond - Gullydeckel entwendet

In Halbemond ist ein Gullydeckel entwendet worden. Am Sonntag gegen 20 Uhr meldete ein Bürger der Polizei, dass in der Straße Am Blink ein Kanaldeckel fehle. Der Kanalschacht stand somit offen und war eine potenzielle Gefahr für Verkehrsteilnehmer. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Ihlow - Einbruch

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem unbekannte Täter in ein Haus in Ihlow eingebrochen sind. Bereits am 16.03.2024 haben sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Münkeweg verschafft. Diebesgut erlangten sie nicht. Die Tat ereignete sich von 14 Uhr bis 17.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Wochenende in der Straße Große Schlinge in Aurich ereignet. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 17,30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 1 gegen einen schwarzen Kia Carnival. Ohne eine Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell