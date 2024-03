Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Radfahrerin mit Kinderanhänger gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen eine unbekannte Radfahrerin mit Kinderanhänger, die am Donnerstag (07.03.2024, 18.50 Uhr) an einen Rangierunfall in Ahlen beteiligt war.

Der 29-jährige Fahrer (aus Rheine) einer Sattelzugmaschine mit Auflieger rangierte in der Straße Am Neuen Baum. Unterstützung erhielt er durch einen 55-jährigen Mann aus Herford, der ihm Zeichen und Anweisungen gab. Dieser brachte den den Rheiner zum Anhalten, damit eine 46-jährige Ahlenerin in ihrem Auto vorbeikam. Als sie bereits neben dem Auflieger war, ist eine unbekannte Frau mit einem Fahrrad mit Kinderanhänger unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren. Hierdurch musste die 46-Jährige ausweichen und fuhr mit der Beifahrerseite gegen den stehenden Auflieger des 29-Jährigen.

Die Radfahrerin hielt nicht an, sondern fuhr weiter, ohne auf die Polizei zu warten.

Wir bitten die Beteiligte oder Zeugen die Hinweise auf sie geben können, sich bei der Polizei in Ahlen zu melden: Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell