POL-WAF: Kreis Gütersloh/Kreis Warendorf. Sperrung der B55 am Donnerstagabend - Polizeiliche Ermittlungen nach schwerem Verkehrsunfall in 2023

Warendorf (ots) - Falsche Handwerker haben am Montag (04.03.2024, 10.00 Uhr) einen Rentner in Ahlen bestohlen. Der 85-Jährige Ahlener hatte zwei Männern die Tür seiner Wohnung in der Eckenerstraße geöffnet, die sich als Handwerker ausgegeben hatten. Diese stahlen unter anderem Bargeld und flüchteten. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. männlich, Schriftzug "Dachdecker" auf der Rückseite des Oberteils, Basecap, ...

mehr