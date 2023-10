POL-EU: Kartons mit Photovoltaikzubehör entwendet

Weilerswist (ots) - Im Zeitraum von Freitag (6. Oktober), 16 Uhr bis Montag (9. Oktober), 7 Uhr wurde in einen Kindergarten in der Straße Kirchweg in Weilerswist eingebrochen. Unbekannte hebelten eine Holztüre auf und durchsuchten im Kindergarten mehrere Räume und Schränke. Aus dem Kindergarten wurde nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 ...

