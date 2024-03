Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hagermarsch - Autofahrer war betrunken

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Aurich - Unfallflucht in der Dwarsglupe

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Hagermarsch - Autofahrer war betrunken

In Hagermarsch hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. In der Nacht zu Dienstag kontrollierten die Beamten einen 24-jährigen Autofahrer auf der Straße Kleiweg. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Zeugen eine Unfallflucht sucht die Polizei in Aurich. Am Montag zwischen 11 Uhr und 12 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter auf dem öffentlichen Parkplatz im Lüchtenburger Weg einen schwarzen Mitsubishi Outlander. Der SUV wurde an der hinteren Tür auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unfallflucht in der Dwarsglupe

In der Dwarsglupe in Aurich kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer streifte zwischen 15 Uhr und 20.15 Uhr im Vorbeifahren den Außenspiegel eines schwarzen BMW 5er. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Hausnummer 4. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell