Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Südbrookmerland/Georgsheil - Einbruch in Lagerhalle Unbekannte sind in eine Firmenhalle in Georgsheil eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 0 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Gewerbestraße. Entwendet wurde ...

mehr