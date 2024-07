Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Exotische Schlange gesichtet.

Lippe (ots)

Am Dienstag (30.07.205) wurde in der Lockhauser Straße eine nicht heimische Schlange beobachtet. Ein Reptilienexperte vermutet anhand eines Fotos, dass es sich um einen jungen Tigerpython handeln könnte. Diese Art ist nicht giftig. Bisher konnte das Tier nicht durch die Feuerwehr und Polizei gefunden werden. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, bei einer Sichtung ruhig zu bleiben und die Polizei (110) oder Feuerwehr (112) zu verständigen, damit die Schlange eingefangen werden kann. Tigerpythons stellen für Menschen in der Regel keine Gefahr dar. Wir bitten die Bevölkerung, dem Tier bei einer Begegnung jedoch genügend Raum zur Flucht zu geben und es nicht zu berühren oder einzufangen.

