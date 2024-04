Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Gleich mehrere Straftaten bei einer Verkehrskontrolle festgestellt

Ketsch (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13.00 Uhr, wurde ein 46-jähriger Fahrer eines Fiat einer Verkehrskontrolle durch eine Streife des Revier Schwetzingen unterzogen. Hier wurde bekannt, dass für das Fahrzeug des Verkehrsteilnehmers kein gültiger Versicherungsschutz zum Zeitpunkt der Kontrolle bestand. Hiunzu kommt, dass die Kennzeichen bereits als gestohlen gemeldet waren, was den Herrn offensichtlich nicht hinderte, sie an den Fiat zu montieren. Letztendlich wurde bekannt, dass der nunmehr Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, da ihm diese bereits behördlich entzogen wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und Diebstahl an Kfz verantworten./CW

