Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Vermutlich unachtsam weggeworfene Zigarette löst größeren Einsatz aus

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr wurde durch einen Anwohner in einem Mehrfamilienhaus in der Breiten Straße Höhe Neckartor eine Rauchentwicklung aus dem Keller gemeldet. Zusammen mit der Feuerwehr gingen mehrere Polizeistreifen auf die Ursachensuche. Im Bereich des Kellers konnte deutlicher Rauchgeruch wahrgenommen werden. Trotz intensiver Suche auch mit Hilfe von Wärmebildkameras konnte glücklicherweise kein Brandort festgestellt werden. Es deshalb zu vermuten, dass die Rauchentwicklung durch eine unachtsam weggeworfene Zigarette von der Straße aus in den Lüftungsschacht ausgelöst wurde. Das Gebäude wurde letztendlich noch von der Feuerwehr mittels Ventilatoren gelüftet. Glücklicherweise bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung der Anwohner, so dass sämtliche Einsatzmaßnahmen um 16:00 Uhr beendet waren.

