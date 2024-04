Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Versammlungen zum Nahost-Konflikt verlaufen friedlich

Mannheim (ots)

Heute fanden in der Mannheimer Innenstadt zeitlich parallel zwei Versammlungen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt statt. An einem Aufzug, welcher zwischen 14 Uhr und 17:45 Uhr durch die Mannheimer Innenstadt führte, nahmen in der Spitze ca. 400 Personen teil. Aufgrund dessen kam es zeitweise zu Beeinträchtigungen im Straßen- und im öffentlichen Nahverkehr. Zeitgleich fand auf dem Paradeplatz in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr eine stationäre Versammlung mit 15 Teilnehmern statt. Während sich der Aufzug von der Breiten Straße in Richtung Wasserturm bewegte, wurde in Höhe des Paradeplatzes eine Drohne festgestellt, welche sich über dem Aufzug befand. Dies hatte allerdings keinerlei Einfluss auf den friedlichen Verlauf der Versammlung. Der Drohnenführer konnte hiernach im Bereich des Wasserturmes festgestellt und festgenommen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit an. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz um den störungsfreien Verlauf beider Versammlungen zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell