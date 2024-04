Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A656/Heidelberg: Autofahrer ohne Versicherungsschutz mit mehr als 2,4 Promille gestoppt

A656/Heidelberg (ots)

Am Donnerstag, gegen 09:45 Uhr, fuhr ein betrunkener 38-jähriger Mercedes-Fahrer auf der A656 in Richtung Heidelberg, als er von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Der Autofahrer wurde durch ein Streifenteam in der Vangerowstraße einer Kontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Autoversicherung war. Auch die Hauptuntersuchung des Mercedes-Benz wurde nicht zeitgerecht durchgeführt und im weiteren Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Mann.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und der 38-Jährige muss sich unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell