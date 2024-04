Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Streit auf Geh- und Radweg eskaliert

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am Montagabend (8. April) eskalierte auf der Aachener Straße ein zunächst verbaler Streit. Mehrere Jugendliche waren kurz vor 19 Uhr auf der Aachener Straße auf dem Geh- und Radweg aus Richtung Venloer Straße kommend in Gehrichtung eines Fast Food Restaurants unterwegs. Laut ihrer Angaben hörten sie hinter sich eine Fahrradklingel. Daraufhin seien sie zur Seite gegangen, um Platz zu machen. Dies hätte jedoch einen Moment gedauert, da nicht alle Jugendlichen die Fahrradklingel sofort wahrgenommen hätten. Auf dem Fahrrad saß ein etwa sechs Jahre altes Kind, das von einer Frau begleitet wurde. Diese, so die Aussage der jungen Leute, regte sich über das Verhalten der Jugendlichen auf und rief einen Mann hinzu, der mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn fuhr. Der unbekannte Mann schlug einem 16-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und beleidigte ihn. Auch die Frau beleidigte den Jungen. Der Mann war etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er war mit einer grauen Jogginghose, einem hellen T-Shirt und einem schwarzen Pulli bekleidet und trug eine schwarze Kappe. Die Frau war etwa 40 bis 45 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß und stämmig. Sie hatte ihre braun-grauen Haare zu einem Zopf gebunden und trug eine schwarz-grau karierte Jacke, ein dunkelblaues T-Shirt sowie eine dunkle Hose. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kennt die beschriebenen Personen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

