Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrzeug beschädigt und weitergefahren

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Hollenstedt, Einbecker Straße, Freitag, 01.03.2024, 22.00 Uhr - Samstag, 02.03.2024, 12.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

In dem Zeitraum von Freitag, 01.03.2024, 22.00 Uhr bis 02.03.2024, 12.30 Uhr, kam es in Hollenstedt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Der 33-jährige Anzeigenerstatter parkte seinen Pkw unbeschädigt gegen 22.00 Uhr in der Einbecker Straße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Eine bislang unbekannte Person verursachte mit seinem Fahrzeug auf bisher unbekannte Art und Weise einen Verkehrsunfall mit dem Pkw des 33-jährigen Mannes. Durch die Kollision entstand an dem geparkten Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,00 Euro. Anschließend verließ die unbekannte Person die Unfallörtlichkeit ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

