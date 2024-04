Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geld aus Pkw gestohlen

Halver (ots)

Während ein Pkw-Fahrer am Dienstag gegen 9 Uhr an der Südstraße in ein Cafe ging, wurde ihm Bargeld aus dem unverschlossen abgestellten Pkw gestohlen. Als er nach zehn Minuten zurückkam, stellte er fest, dass sein Wagen durchwühlt aus einer Tasche Bargeld gestohlen wurde. Das meldete er der Polizei. Die sucht nun mögliche Zeugen, die beobachtet haben, wie sich eine unbekannte Person an dem schwarzen Honda Civic zu schaffen machten. Hinweise bitte unter Telefon 9199-0.

