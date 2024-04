Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand im Container/ Einbruchversuch

Lüdenscheid (ots)

Am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr hat an der Berliner Straße ein Altpapiercontainer gebrannt. Zeugen sahen das Feuer und schütteten Wasser in den Behälter. Als die hinzu gerufene Feuerwehr eintraf, qualmte das Papier immer noch stark. Die Feuerwehr löschte das Feuer vollständig. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach verdächtigen Personen verlief negativ.

Am langen Osterwochenende wurde versucht, in eine Gaststätte an der Buckesfelder Straße einzubrechen. Am Dienstagabend bemerkte der Inhaber die Schäden an der Türzarge und meldete es der Polizei. (cris)

