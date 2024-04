Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Einbruch randaliert

Iserlohn-Letmathe (ots)

Ein 28-jähriger Mann steht im Verdacht, in ein Büro an der Hagener Straße eingebrochen zu sein. Zwischen Ostermontag, 15 Uhr, und Dienstag, 4 Uhr, wurde das Glas der Büro-Eingangstür sowie das Fenster eines danebenliegenden Geschäftes eingeschlagen. Der Täter interessierte sich nur für den Inhalt des Kühlschrankes und verließ das Büro mit Lebensmitteln von geringem Wert. Während die Polizeibeamten diesen Einbruch aufnahmen, bekamen sie den nächsten Einsatz: Ein Mann randalierte in der Wohnung seiner Eltern. Dort trafen die Polizeibeamten den 28-Jährigen. Er räumte den Einbruch an der Hagener Straße ein. (cris)

