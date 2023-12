Polizei Wuppertal

POL-W: W Flucht endet in Hauswand - Eine Person festgenommen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (20.12.2023 gegen 03:35 Uhr) nahm die Polizei an der Westkotter Straße in Höhe der Einmündung Klingelholl einen 29-jährigen Schwelmer fest. Zuvor wollte eine Streifenwagenbesatzung einen Citroen C4 auf der Berliner Straße kontrollieren. Trotz Anhaltezeichen flüchtete der Fahrzeugführer vor den Beamten. Nachdem der Tatverdächtige teilweise durch Einbahnstraßen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr, kam er auf der Westkotter Straße aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Anschließend versuchten der Fahrer und seine 28-jährige Beifahrerin weiter zu Fuß zu flüchten. Die eingesetzten Polizisten trafen die Personen jedoch unweit der Unfallstelle an. Bei dem Unfall hatten beide Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte sie daher in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Tatverdächtige unter dem Einfluss von Drogen das Fahrzeug geführt hat. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die an dem Citroen angebrachten Kennzeichen entwendet waren. Bei der Durchsuchung im Fahrzeug fanden die Beamten Einbruchwerkzeug. Zur Prüfung von Haftgründen nahmen die Beamten den bereits erheblich strafrechtlich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen fest und führten ihn dem Polizeigewahrsam zu. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell