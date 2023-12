Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Mann in Untersuchungshaft

Wuppertal (ots)

Am 16.12.2023, gegen 01:00 Uhr, kam es in der Nordstraße in Remscheid zu verschiedenen Eigentums- und Körperverletzungsdelikten. In einer Diskothek kam es im Laufe des Abends zu Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen von jungen Männern. Während eine der Gruppen (3 x 19, 1 x 18) in der Lokalität verbleiben durfte, wurde die andere Gruppe (2 x 21, 1 x 16, allesamt polizeilich bekannt) durch das Personal verwiesen. Gegen 01:00 Uhr trafen die Gruppen auf der Nordstraße erneut aufeinander. Die zuvor verwiesene Gruppe soll hierbei unvermittelt ihre Kontrahenten angegriffen haben. Dabei kam es sowohl zu Faustschlägen als auch zu Tritten gegen die Körper und Köpfe ihrer Opfer. Zudem raubten die Angreifer Bargeld und Wertsachen während des Angriffs. Die Geschädigten mussten zunächst rettungsdienstlich und später in Krankenhäusern medizinisch versorgt werden. Die mutmaßlichen Täter wurden mit der Tatbeute im Rahmen der Nahbereichsfahndung angetroffen und wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung vorläufig festgenommen. Der 16-Jährige leistete zudem Widerstand bei der Festnahme. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch den zuständigen Haftrichter Untersuchungshaft gegen einen der 21-Jährigen erlassen.

