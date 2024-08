LPI-EF: Alkoholisierter Verkehrsteilnehmer

Sömmerda (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am frühen Samstag Morgen ein Pkw Opel in Brand. Der Pkw stand zuvor abgeparkt auf einem Parkplatz in der Straße der Einheit, nahe der dortigen Turnhalle. Der Pkw brannte gänzlich aus und setzte sich aus ebenfalls ungeklärter Ursache währenddessen in Bewegung, bis er von einer nebenstehenden Laterne gebremst wurde. Sollten bislang Unbekannte Zeugen etwas Tatrelevantes im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr ...

