Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Zollkontrolle endet für Einbrecherduo im Gefängnis/Gesuchter Einbrecher flüchtet während Zollkontrolle und springt von Brücke

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Singen (ots)

Döggingen: Alles begann mit erheblichen Zweifeln an der Echtheit der ausgehändigten kroatischen bzw. slowenischen Pässe bei einer Zollkontrolle Mitte März vor dem Tunnel bei Döggingen. Sie kämen aus der Schweiz, genauer gesagt aus Basel um Freunde und Familie zu besuchen. Als die Zöllner das Gepäck im BMW der zwei Männer genauer unter die Lupe nehmen wollten, nutzte einer der Reisenden die Gelegenheit, kletterte über das Geländer der Gauchachtalbrücke und sprang fünf Meter in die Tiefe. Zum Glück weitestgehend unverletzt, setzte er die Flucht zu Fuß fort. Weit kam er allerdings nicht. Bereits in Bräunlichen-Döggingen konnte der Flüchtige vom ZOLL gestellt und festgenommen werden. Er hatte versucht sich in einem Schuppen vor den Beamten zu verstecken. Wie sich im Anschluss durch eine genauere Überprüfung der Pässe herausstellte, waren beide ID-Karten Totalfälschungen. Die sich anschließende intensive Kontrolle des Fahrzeugs förderte diverse Werkezuge, wie u.a. hydraulische Spreizer, Stemmeisen, Schraubendreher, Handschuhe und Sturmhauben zu Tage. Alles Werkezuge, die auch bei Auf- und Einbrüchen Verwendung finden können. Die Personen wurden an das zuständige Polizeirevier Donaueschingen übergeben, wo weitere Überprüfungen erfolgten. Hier stellte sich heraus, dass beide Männer unter anderem wegen Einbruchs und Diebstahl zur Festnahme ausgeschrieben waren. Da beide noch Haftstrafen zu verbüßen hatten, endete die Zollkontrolle schlussendlich für die Männer im Gefängnis.

Original-Content von: Hauptzollamt Singen, übermittelt durch news aktuell