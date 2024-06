Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Einbruch in Kläranlage/Zeugen gesucht

Stockstadt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (18.06.) in das Büro und die Werkstatt der Kläranlage in der Modaustraße eingebrochen. Sie verschafften sich zunächst gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt in das Gebäude. Die ungebetenen Besucher ließen anschließend unter anderem Werkzeuge, Messinstrumente sowie ein Mobiltelefon mitgehen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf rund 3000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

