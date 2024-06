Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Einbruch am Wochenende

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwischen Donnerstag (13.6.) und Montag (17.6.) nahmen unbekannte Diebe ein Einfamilienhaus in Wixhausen in ihr Visier. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 16 Uhr bis 7 Uhr morgens. Die Kriminelle drangen auf bislang noch ungeklärte Weise in das Haus in der Untergasse ein. Sie durchsuchten die Wohnräume und machten sich zwei Geldbörsen samt Inhalt zur Beute. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer: 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell