POL-HP: Birkenau - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bischofsheim (ots) - Am Freitag, den 14.06.2024 ereignete sich, gegen 16:00 Uhr, in der Straße Neben dem Mühlweg in 65474 Bischofsheim, ein Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem orangefarbenen Sprinter. Nach kurzer Kontaktaufnahme des Verursachers mit dem Pkw entfernte sich der Sprinter entgegen der Vereinbarung von der Unfallörtlichkeit ohne einen Datenaustausch zu gewährleisten. Der entstandene Sachschaden wird ...

mehr