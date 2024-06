Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Weiterer Katalysator abmontiert

Heppenheim (ots)

Neben dem in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße entwendeten Katalysator (wir haben berichtet) hatten es Diebe in der gleichen Nacht (17./18.06.) auf einen weiteren Katalysator eines in der Moselstraße geparkten Audi abgesehen. Auch in diesem Fall trennten die Täter den Katalysator vom Auspuffrohr ab und flüchteten. Der entstandene Schaden wird abermals auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Kripo in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5804171

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell