POL-DA: Bensheim: Schmuck gefunden/Kripo sucht Eigentümer

Lampertheim (ots) - Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstagabend (15.06.) und Sonntagabend (16.06.) Farbschmierereien mit obszönem Inhalt an der Fassade der Kirche Mariä Verkündigung in der Hagenstraße hinterlassen. Eine weitere Farbschmiererei wurde zudem in der Hohenzollernstraße festgestellt. Nun ermittelt der polizeiliche Staatsschutz und sucht Zeugen ...

