Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach versuchtem Raubüberfall auf ein Hotel gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Montag (17.06.2024) gegen 00:45 Uhr in Sindelfingen ereignet hat. Zwei bislang unbekannte Männer versuchten, ein Hotel in der Riedmühlestraße zu betreten. Ein 49-jähriger Mitarbeiter fragte die Männer nach ihren Hotelkarten, woraufhin einer der Tatverdächtigen eine schwarze Pistole aus dem Hosenbund zog und damit durch die geschlossene Glastür auf den Mitarbeiter zielte. Als der 49-Jährige die Tür nicht öffnete, sondern den Eingangsbereich des Hotels verließ, rannten die beiden Unbekannten in Richtung eines gegenüber befindlichen Einkaufszentrums, stiegen in einen dunklen VW Golf ein und flüchteten ohne Licht in Richtung des Kreisverkehrs an der Calwer Straße / Gartenstraße. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung erbrachte keine Hinweise auf die Tatverdächtigen oder das Fluchtfahrzeug. Die beiden Männer werden als Schwarze im Alter zwischen 20 und 25 Jahren beschrieben. Einer der beiden soll eine schwarze Jogginghose und eine braune Jacke getragen haben. Diese Person soll auch die Pistole im Hosenbund mitgeführt haben. Der zweite Mann soll mit einer blauen Jeanshose und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Wer Angaben zum Sachverhalt und den flüchtigen Personen machen kann, wird um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei unter Tel. 0800 1100225 oder per Email an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de gebeten.

