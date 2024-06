POL-LB: Böblingen: Zeugen und weitere Geschädigte zu Sammlungsbetrug gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagabend gegen 19:45 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Böblingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Jugendlichen und einem LKW der Marke Ford. Der 15-Jährige trat vor einem Linienbus unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von dem vorbeifahrenden LKW erfasst. Durch die Kollision wurde der 15-Jährige leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 41-jährige Fahrer des ...

mehr