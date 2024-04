Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Audi R8 von Autohausgelände gestohlen

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben vermutlich am Samstagvormittag, 13.04.2024, einen weißen Audi R8 vom Gelände eines Autohauses in der Robert-Koch-Straße in Mainz-Hechtsheim gestohlen. Der Geschäftsführer des Autohauses meldete den Diebstahl der Polizei. Die Tat müsse sich während der Geschäftszeit ereignet haben, gab er an.

Der Eigentümer des hochwertigen Fahrzeugs brachte den Audi am Mittwoch, 10.04.2024, zur Reparatur. Der Wagen wurde auf dem hauseigenen Parkplatz in letzter Reihe abgestellt und laut Geschäftsführer des Autohauses verschlossen. Am Samstag nun vernahm ein Mitarbeiter aus der Werkstatt, wie der Audi R8 vom Hof fuhr. Der Mitarbeiter soll den Motor gehört und das Heck des Fahrzeugs gesehen habe. Dies sei zunächst nicht ungewöhnlich erschienen. Als dann der Werkstattauftrag an dem Auto ausgeführt werden sollte, fiel auf, dass es fehlte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell