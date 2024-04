Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Wohnung eines Mehrparteienhauses

Mainz-Greiffenklaustraße (ots)

Am Freitagmorgen zwischen 10:00 Uhr und 12:24 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Greiffenklaustraße in Mainz eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zur Wohnung, indem die Wohnungstür aufgehebelt wurde. Hiernach gelangten die Täter in der Abwesenheit der Bewohner in das Wohnungsinnere, wo sie diverse Schränke und Kommoden durchwühlten. Die Diebe fanden dabei Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro und verließen mit dem Stehlgut schließlich die Wohnung. Die Mainzer Kriminalpolizei ermittelt nach Spurensuche am Tatort nun an dem Fall.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben kann oder verdächtige Personen sowie Fahrzeuge zu dieser Zeit in der Greiffenklaustraße gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell